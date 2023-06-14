إفريقية النواب تستعرض جهود وزارة الرياضة في رعاية الموهوبين الأفارقة

عقدت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب اجتماعها أمس برئاسة الدكتور المهندس شريف الجبلي رئيس اللجنة، وذلك لاستعراض جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي والشبابي ورعاية الموهوبين الأفارقة من خلال تنفيذ العديد من البطولات المشتركة التي تسهم في تبادل الثقافات وتنمية العلاقات بين الدول الإفريقية، وذلك بحضور السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوفد المرافق.

وفي بداية الاجتماع ثمن رئيس اللجنة، على جهود الوزارة على المستوى المحلي والافريقي، لاسيما الاهتمام بمراكز الشباب الذي يعد من الأولويات، مؤكدًا على أهمية دور وزارة الشباب والرياضة، في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية باعتبار الرياضة إحدى صور القوي الناعمة، داعيا إلى أهمية تطوير فكرة إنشاء فروع للأندية المصرية في أفريقيا، قائلا: "مجال الرياضة له تأثير قوي، وأكثر شيء يوصل الناس ببعضها البعض وتقريب الشعوب".

واستهل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، كلمته بتأكيده علي التواجد المصري في أفريقيا رياضيا، كقوي ناعمة هامة، من خلال المبادرات المختلفة، والملتقيات والبرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء الأفارقة وبما يعزز تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات.

كما عرض الوزير جهود الوزارة على المستوى الافريقي، مؤكدًا أن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصة على المستوى الإفريقي، والذي يعود إليه الفضل الأكبر فيما وصلت إليه الدولة حاليا من احترام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي، وان فوزه برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية «FASU» كان نتيجة جهود تبذل على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أن إفريقيا أكثر قارات العالم شباباً حيث يمثلون 60 ٪؜ من سكانها، مؤكدا على حرص الوزارة على تقديم الدعم والرعاية للموهوبين من أبناء الجاليات الإفريقية المقيمين في مصر.

وتساءل رئيس اللجنة "عما إذا كان هناك وحدة منشأة ومختصة داخل وزارة الشباب والرياضة تُخطط للتعاون مع الجانب الأفريقي في مجال الرياضة، وأفاد السيد الوزير أنه بالفعل هناك وحدة مختصة بدعم العلاقات الثنائية، وأخرى تختص بالدبلوماسية الشبابية.

وأوضح الوزير أن الرياضة ليست كرة القدم فقط رغم أهميتها، مشيرا إلى الحرص علي الاستثمار أيضا في الألعاب الأخري. وأشار إلي النجاح المصري في استضافة نحو 320 بطولة على أرض مصر خلال الفترة الأخيرة.

هذا وقد أكد النواب أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل دور الوحدة المختصة بالتخطيط للتعاون مع الجانب الأفريقي في مجال الرياضة داخل وزارة الشباب والرياضة، على أن تضم في تشكيلها عناصر شبابية على قدر عالي من الكفاءة وخبراء في الشأن الأفريقي لوضع السياسات والرؤى المستقبلية لتعزيز العلاقات المصرية الافريقية، بالإضافة إلى وضع تصور لإنشاء فروع للأندية الرياضية المصرية بالدول الأفريقية مماثلة لنموذج أحد الأندية المصرية الذي تم إقامته بدولة كينيا باعتبار أن هذا يعد شكل من أشكال القوى الناعمة الداعمة للتعاون في المجال الرياضي بين مصر ودول إفريقيا.