مساعد وزير السياحة يناقش خطة التحول نحو المدفوعات غير النقدية فى المواقع الأثرية

ناقش الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، خطة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية في المواقع الأثرية والمتاحف بمحافظة الأقصر، وأكد أن تطبيق هذا النظام يعد خطوة في إطار تنفيذ مشروع شامل يهدف للوصول إلى مجتمع إلكتروني لا نقدي فيما يقدمه المجلس الأعلى للآثار من تذاكر أو خدمات بالمواقع الأثرية.

وأضاف أن هذه المرحلة شملت جميع مواقع مدينة الأقصر الممكنة، بما في ذلك معابد الكرنك والأقصر وحتشبسوت ووادي الملوك والملكات، بالإضافة إلى متحفي الأقصر والتحنيط ومنافذ بيع تذاكر القرنة وطريق الكباش.

جاء ذلك خلال لقائه مع محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر لبحث التحول إلى المدفوعات غير النقدية في المواقع الأثرية، وأشاد نائب المحافظ خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء بإضافة خدمة سياحية جديدة باستخدام الكروت البنكية في المناطق الأثرية، موضحًا أن هذا هو التوجه في أغلب دول العالم حالياً.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت - خلال الفترة القليلة الماضية - في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المواقع الأثرية والمتاحف، استكمالًا لخطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل وتفعيلًا لتوجهات الدولة المصرية للانتقال إلى المدفوعات غير النقدية.