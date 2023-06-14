الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر": مصر تسير بخطوات ثابتة على طريق تحقيق التنمية الشاملة

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظة البحيرة اليوم، لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة، يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة وغير مسبوقة على طريق التنمية والبناء وتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات التنموية بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة تنعكس على تحسين جودة الحياة، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكد فرحات أن استمرار الدولة في افتتاح المشروعات القومية الكبيرة في إطار مبادرة حياة كريمة في كل ربوع الوطن، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين خطوة كبيرة من الخطوات الرئاسية نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر: "اللمسات الإنسانية المجتمعية التي عهدناها من الرئيس عبدالفتاح السيسي عند افتتاح المشروعات والإنجازات التي تقوم بها الدولة تأكيدًا على معنى مهم، وهو أن أي إنجاز أو مشروع تقدمه الدولة لا يستهدف إلا تحسين حياة المواطنين"، مشيدًا بتفقد الرئيس السيسي دار مسنين بالأبعادية واطمئنانه على النزلاء بالدار واستماعه لطلباتهم، في لافتة إنسانية كبيرة تؤكد أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين.

وأشار إلى أن "حياة كريمة" مبادرة غير مسبوقة فى العالم، وغيرت وجه الحياة في الريف المصري وتكشف حرص القيادة السياسية على التحركات الميدانية علي الأرض والتفاعل مع الناس، وهو ما يعكس منهج الرئيس في أهمية الشعور باحتياجات وطموحات المواطنين من خلال حوار مفتوح من القلب معهم بكل توجهاتهم، الذين رحبوا بالرئيس وشكروه على ما تقدمه الدولة من خدمات لتحسين حياتهم.

ولفت فرحات إلى أن مثل هذه الزيارات ترد على كثير من الادعاءات والأكاذيب الخاصة بتغيب وعي الناس عما تقدمه الدولة من مشروعات، وهو ما عكسه حوار الرئيس المفتوح مع الجماهير بما يدل على وعي وإدراك المواطنين لما تقدمها الدوله من مشروعات وإنجازات على أرض الواقع تستهدف تحسين حياتهم.

دكتور رضا فرحات حزب المؤتمر محافظة البحيرة التنمية الشاملة المشروعات القومية

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