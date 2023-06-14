الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحمد عثمان: الغرفة التجارية بالإسماعيلية مستعدة لإجراء الانتخابات

أحمد عثمان
أحمد عثمان

قال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إن الغرفة التجارية انتهت من الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات الغرفة التجارية، المقرر لها السبت المقبل.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية قد أغلق في ١٩ أبريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشحا، وذلك استعدادا لانتخابات الغرف التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣، الصادر في ٧ أبريل ٢٠٢٣.

من جانبه، أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية، انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك بلجنتين، إحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة، المقرر إجراؤها في السابع عشر من يونيو القادم.

وأعلن المهندس أحمد عثمان، أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ فردا و٣٥٩ شركة، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ فردا، ٣٧١ شركة بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ فرد، و٧٣٠ شركة، بإجمالي ٨٣٤٥ صوتا.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كل من إبراهيم محمود السيد خميرة، أحمد سامي، جلال محمد الطاهر، حاتم إبراهيم، حسام الدين حسين، سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر أحمد همام، عبدالرءوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد أحمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود إسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.

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