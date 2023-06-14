إصابة سائق في حادث تصادم بطريق الواحات الصحراوي

أُصيب سائق بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل أعلى طريق الواحات الصحراوى، بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب في طريق الواحات، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص، تبيّن اصطدام سيارة ملاكي ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة شخص وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.