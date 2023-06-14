بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

عادت قضية طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، لتصدر التريند من جديد بعدما نفذت الجهات المختصة، صباح اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل الذي قتلها أمام الجامعة، وذلك بعد تأييد محكمة النقض في فبراير الماضي لحكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة، وبالتزامن مع تنفيذ حكم إعدام القاتل، نقدم لكم من خلال هذه السطور القصة الكاملة لجريمة القتل التي هزت الرأي العام.

بداية القصة

في مثل هذا الشهر من عام 2022 استيقظ المصريون على جريمة قتل مفجعة بدافع العشق انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الطالب محمد عادل وهو يتعد على الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة أثناء ذهابها لتأدية الامتحان.

وعقب السيطرة عليها قام محمد عادل بذبحها دون شفقة، تلك الجريمة البشعة التي وثقتها كاميرات المراقبة، وفور وقوع الحادث استطاع فرد أمن بوابة جامعة المنصورة، الذي يدعى إبراهيم العجرودي الإمساك بالجاني، الذي سعى بشتى الطرق إلى فصل رأس "نيرة" عن جسدها بحسب روايته.

لم تستطع نيرة الوصول لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها إلى هناك، وفي المقابل قام المارة بالشوارع بإعطاء علقة موت للقاتل محمد عادل لما قام به من بشاعة تجاه الفتاة، وبعدها انتقال ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى موقع الحادث، تم القبض على محمد عادل الذي قام بطعن وذبح المجني عليها بسلاح أبيض.

يذكر أن المتهم محمد عادل اعترف في أولى جلسات الحكم عليه بنشأة العلاقة بينهما حيث إنه كان ينفذ لها الأبحاث العلمية، ثم نشأت بينهما علاقة حب عاطفية إلا أنها سرعان ما تركته، لكنه لم يستسلم للأمر الواقع وحاول مرارًا وتكرارًا أن يستعيدها إلا أنها لم تستجب وحظرته من الاتصال بها، ثم قرر التقدم لخطبتها، فرفضته هي وأهلها مما أدى لنشب خلافات بينهما.

ومن ثم قامت بتحرير محضر ضده بعد كثرة تعرضه لها دون وجه حق بقسم شرطة ثان المحلة الكبرى، كما عقدت جلسة عرفية تعهد خلالها بعدم مضايقتها، لكنه كان ينوي الانتقام منها.

جرى تأييد محكمة النقض في فبراير الماضي لحكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم محمد عادل الذي تم تنفيذه صباح اليو الأربعاء.