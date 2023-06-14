خبيرة طاقة تقدم 10 نصائح لطلاب الثانوية العامة: "ابعد عن الباب"

يبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة عن نصائح يتابعها خلال موسم امتحانات عن طرق تعيد لهم ثقتهم بنفسهم قبل اداء الامتحانات، دون خوف أو قلق.

وقالت د.مها العطار، خبيرة ومطورة علم طاقة المكان، لـ “الدستور”، إن هناك العديد من النصائح المهمة فى موسم الامتحانات تخطي التوتر والقلق الذي يراود الطلاب خلال تلك الفترة، راصدة عدة نصائح للطلاب لتخطي غضب وقلة التركيز في وقت الامتحانات ما يستوجب العمل بالنصائح التالية:

1 - اختيار أوقات مناسبة للمذاكرة، الوقت مهم جدًا فى الاستيعاب لكل شخص ساعات مناسبة وغير مناسبة وهو الوقت صباحا مع حركة الكون.

2 - مراعاة الفواصل وأوقات الراحة مهم جدًا وليس الاستمرار فى حشو الدماغ على طول الوقت حتى لا يحدث ملل.

3 - شرب السوائل بكثرة وخاصة المحلاة بالعسل الطبيعى للتركيز، ولأن المخ يحتاج إلى الماء؛ لكي يبقى نشيطًا.

4 - تقديم المأكولات الغنية بأوميجا والزنك للطفل ومضادات الأكسدة والفواكة الطازجة.

5 - يجب على الأهالي التحكم في أعصابهم في تلك الفترة حتى لا نخسر أو نؤذي مشاعر الأولاد حين يخطئون وتجنب التهديد والوعيد والتخويف.

6 - التشجيع المستمر ومعرفة أن هناك فروقًا فرديةً فليس من الضروري أن يكون أولادنا متفوقين في جميع المواد.

7 - ممارسة التمرينات الرياضية فى الصباح لتنشيط الجسم والعقل؛ لأنها تعتبر الطريق لاستيعاب واسترجاع المعلومات بسرعة.

8 - المكان فى الصف الأول ليس هو الأفضل دائمًا والجلوس فى المقدمة ومواجهة الباب والملاحظين يزيد التوتر.

9 - تعطير شنطة المدرسة او الاقلام والملابس وترتيب الدولاب قبل الخروج للامتحانات .

10 - الامتحانات هى مجرد إسترجاع للمعلومات طوال العام لذلك لا يجب إرهاق العقل قبل الامتحان مباشرة بالمراجعة ولكن المراجعة تكون قبلها بيوم، ويستيقظ الطالب فلا يفتح كتاب أو مذكرة للمراجعة حتى لا يقل تركيزة وإستيعابة وزيادة التوتر والخوف.