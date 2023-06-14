الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع حلول عيد الأب.. وصفات لذيذة لحلويات سيحبها والدك

عيد الأب
عيد الأب

اقترب عيد الأب الذى يوافق الاحتفال به 21 يونيه المقبل، هو يوم لتكريم الآباء عن تضحياتهم التي يقدمونها، فهم مثل الأسطح فوق رؤوسنا، تذهب تضحياتهم العديدة دون أن يلاحظها أحد لأنهم يفضلون تصوير حبهم لنا من خلال عملهم الجاد والتنازلات، الآباء هم أعمدة القوة بالنسبة لنا ولا يمكننا التفكير في قضاء يوم دون أن يكونوا حولنا. 

 

 وتستعرض “الدستور” بعض وصفات الحلوى التي يمكنك تحضيرها بالمنزل فى هذه المناسبة: 

كستلاتة بانير هي وصفة حلوى تتكون من الحليب والبطاطا ومع وضع بعض الكزبرة واستخدام شرائح الخبز التي تريدها

مكونات:

زيت 4 ملاعق كبيرة

 

الحليب  ½ ملعقة صغيرة

 

كمون 1½ ملعقة صغيرة

 

الزنجبيل المفروم - 1 ملعقة كبيرة

 

الفلفل الأخضر المفروم - عدد 2

 

البازلاء الخضراء - 1 كوب

 

ملح للتذوق

 

مسحوق الفلفل الحار - 2 ملعقة صغيرة

 

مسحوق الكزبرة - 1 ملعقة كبيرة

 

 ماسالا - 1 ملعقة كبيرة

 

ملح أسود - 1 ملعقة صغيرة

 

1 كوب بطاطا مسلوقة ومهروسة

 

مسحوق بانير - 400 جم / 2½ كوب

 

كزبرة مفرومة - حفنة

 

شرائح الخبز 

 

طريقة:

لتحضير الخليط سخني بعض الزيت وأضيفي الزنجبيل المفروم والفلفل الأخضر وقلبي كل شيء معًا، يضاف البازلاء الخضراء والملح ومسحوق الفلفل الحار والكزبرة وشات ماسالا والملح الأسود، ثم نضيف البطاطا المسلوقة والمهروسة ونخلط كل شيء معا.

 

اتركيه يبرد ثم أضيفي البانير المهروس والملح وأوراق الكزبرة المفرومة واخلطيهم معًا، أضف بعض فتات الخبز المصنوع منزليًا وخلط المزيج معًا.

 اقليها في درجة حرارة منخفضة  وقدميها ساخنة

 

شاهي فيرني هي حلوى باستخدام الأرز والحليب والفستق وتزين ببتلات الورد 

4 أكواب حليب

½ ملعقة صغيرة خيوط الزعفران

ربع كوب أرز قصير الحبة منقوع لمدة 30 دقيقة ومصفى

15-20 فستق حلبي مقشر

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهال الأخضر

2-3 ملاعق صغيرة من بتلات الورد المجففة للرش

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد

فستق مسلوق ومقطع إلى شرائح للرش

ورق فضي للزينة

 

طريقة:

سخني مقلاة غير لاصقة وأضيفي الحليب ونصف كمية الزعفران واتركيها تغلي، يُطحن الأرز بالفستق الحلبي والزعفران المتبقي وربع كوب ماء، ثم نضيف خليط الأرز إلى الحليب ونضيف الهيل الأخضر وبتلات الورد المجففة وماء الورد ونخلط جيداً.

 

اطبخ ببطء لمدة 10 دقائق، أخيرًا  يُزين ببتلات الورد والفستق المقشر والورق الفضي ويُقدم

عيد الأب وصفات الحلوى الجديدة مائدة العشاء للاحتفال بحضور الآباء لتكريم التضحيات التي قدمها كل الآباء

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