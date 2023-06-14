"قومى أسر الشهداء": استخراج 620 خطاب إعفاء مصروفات للمراحل الدراسية خلال عام

أصدر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، تقرير أداء عن الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، في إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وذلك في مجالات الرعاية (الاجتماعية، الطبية، التعليمية، الترفيهية، الإسكان، النقل، الدعم النفسي) حيث يقدم المجلس خدماته لعدد (827) أسرة شهيد وعدد (5260) مصاب عجز جزئي وعدد (59) مصاب عجز كلي بإجمالي (7591) مستفيدا.

وحول مجال الرعاية الطبية، أوضح التقرير أنه تم توقيع الكشف الطبي على (1824) مستفيدا من خلال العيادات الداخلية بالمجلس في مختلف التخصصات الطبية واستخراج (6346) خطاب تحويل للمستشفيات والمراكز المتعاقد معها المجلس على مستوى الجمهورية تشمل إجراء كشوفات طبية وإجراء عمليات جراحية وأشعة وتحاليل.

كما تم صرف (11961) روشتة طبية شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة وغير المزمنة من خلال منافذ صيدليات الشركة المتعاقد معها المجلس، إضافة لمراجعة جرعات الأدوية الموصوفة لكل حالة ومتابعة استجابة المريض للأدوية في إطار الخطة العلاجية.

وأشار التقرير إلى أنه قام المجلس بصرف عدد من الأجهزة التعويضية لمصابي العجز الكلي على النحو التالي وهي 1 مرتبة هوائية، (2) كرسي متحرك، (2) بطارية كرسي متحرك، (1) عكاز طبي، (3) كرسي كهربائي، (1) سماعة أذن طبية، (2) طرف صناعي، (3) كرسي حمام، صيانة (2) كرسي متحرك.

كما يقوم المجلس بمتابعة (54) مصاب عجز كلي (حركي- بصري) وتقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي لهم من خلال مراكز تأهيل متخصص، بالاضافة إلي متابعة حالات الغسيل الكلوي وحالات العلاج الكيماوي والمصابة بالسرطان بالمستشفيات وتذليل أي صعوبات تواجههم على صعيد الرعاية والخدمة العلاجية.

وحول ملف الرعاية الإجتماعية، اوضح المجلس أنه تم استقبال (2120) مستفيد بإدارة الإستقبال بالمقر الخدمي بالسيدة زينب، و(650) مستفيد بالمكاتب الإقليمية بالمحافظات وتقديم خدمات الرعاية لهم، وتم استقبال (900) مكالمة عبر الكول سنتر والخط الساخن للرد على الإستفسارات، و(800) استفسار عبر الصفحة الرسمية للمجلس، كما تم استقبال (76) شكوى واستفسار عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمعدل إستجابة بلغ 100%.

تم استلام عدد (6) طلبات ضم جديدة للحصول على خدمات المجلس.

وأشار المجلس أنه تم إرسال (10) مستفيدين إلى هيئة التأمينات والمعاشات لإستخراج المعاش الخاص بهم، وتم تسليم عدد (416) كارنيه هيئة النقل العام واستخراج عدد (103) اشتراكات مترو، كما تم تسليم (151) بطاقة تعريف لأسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى أنه تم مخاطبة وزارة القوى العاملة لتوفير عدد (8) وظائف لأسر الشهداء والمصابين.



وأوضح التقرير أنه في مجال الرعاية الاجتماعية، تم إعفاء عدد (6) مستفيدين من رسوم اشتراك مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى أنه نظيم المجلس القومي احتفالية كبرى لتكريم أمهات وزوجات الشهداء بمناسبة عيد الأم ويوم الشهيد، وتم تكريمهم وتوزيع الهدايا عليهم، وتم تنظيم (60) فعالية ترفيهية وتثقيفية لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس داخل محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم المختلفة لعدة أماكن منها (المتحف المصري، متحف القوات الجوية، حديقة الأزهر، متحف الحضارة، بانوراما حرب أكتوبر، الأهرامات، السيرك القومي، مسرح العرائس، أكوا بارك فندق جويل، متحفا جاريا أندرسون، مركز الطفل للحضارة والإبداع وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية).

وحول الأنشطة في ملف الرعاية الاجتماعية، أكد التقرير أن نظم المجلس القومي عدة فعاليات فنية وتوعوية بقصور الثقافة ومراكز النيل بعدد (10) محافظات، كما تم تكريم عدد من أمهات وزوجات الشهداء بعدد من المحافظات وذلك بالتنسيق مع المحافظين، ونظم المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عدد (2) رحلة سياحية إلى مدن مرسى مطروح والأقصر وأسوان.

كما نظم المجلس عدد (120) زيارة منزلية لأسر الشهداء والمصابين بمحافظات الجمهورية المختلفة وذلك لتقديم الدعم لهم وإجراء بحوث اجتماعية عليهم في إطار تحديث البيانات وتنقية الكشوف، بالإضافة إلى توزيع عدد (132) كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات المختلفة، كما نظم المجلس بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية عدة دورات لعدد من المستفيدين في مجالات (إدارة الازمات، التفاوض، الاستراتيجية والأمن القومي، التكنولوجيا)، بالإضافة لعقد المجلس عدة دورات وورش تدريبية على الأعمال الحرفية واليدوية في مجالات (أعمال المنسوجات، النحاس، الإكسسوارات، الأركيت، صيانة المحمول، صيانة الحاسب الآلي).

وحول ملف الرعاية التعليمية، ذكر التقرير أنه تم إستخراج عدد (620) خطاب إعفاء مصروفات للمراحل الدراسية والجامعية المختلفة، وتم استلام (25) طلبا للحصول على دورة أكاديمية ناصر العسكرية، ومساعدة عدد (2) من الباحثين وطلاب الجامعات المصرية في مراحل الماجستير والدكتوراه على إنجاز رسائلهم المتعلقة بدور الدولة في دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين.

وحول أنشطة المجلس في ملف الإسكان، ذكر التقرير، أنه تمت مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة بحوث عدد (7) من المستفيدين للوحدات السكنية مساحة 42م، وتمت مخاطبة وزارة الإسكان لتحويل تخصيص (8) وحدات سكنية بمساحة 90م، وتم تسليم عدد وحدة سكنية مساحة 42م لأسرة مصاب عجز كلي بمحافظة الإسكندرية.