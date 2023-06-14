"أنا بشكركم".. الرئيس السيسى يدير حوارًا مع موظفى مجمع الخدمات التكنولوجية بالأبعادية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع موظفي مجمع الخدمات التكنولوجية ضمن مشروعات "حياة كريمة" بقرية الأبعادية في البحيرة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح أحد موظفي المجمع حول كيفية تقديم الخدمات، قائلًا: "نقدم خدمات البريد والتموين والشهر العقاري والأحوال المدنية من شباك واحد، ونقدم أكثر من 61 خدمة وجميعها تُقدم في نفس اليوم".

وأدار الرئيس السيسي حوارًا مع أحد الموظفين ليطمئن على إرضاء المواطنين، وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه، وسأل الرئيس أحد الموظفين: "هل التكنولوجيا الموجودة سهلت العمل عليكم؟".

كما وجه الرئيس السيسي الشكر للموظفين في مجمع الخدمات التكنولوجية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية.

وتعد مبادرة “حياة كريمة” أبرز المشروعات القومية، تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.