"قطار المشاعر".. نقلة نوعية في تجربة الحاج

تسعى المملكة العربية السعودية، بجهود حثيثة، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ وفي إطار تلك الخدمات يأتي مشروع (قطار المشاعر)، الذي يعد من أهم ركائز النقل في المشاعر المقدسة، ويتم تطويره بشكل مستمر، للنهوض بخدمة ضيوف الرحمن، ولتحقيق مستهدفات "الرؤية"، لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 ملايين حاج في عام 2030، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة الحاج.

يشار إلى أن قطار المشاعر المقدسة هو خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة (منى، وعرفات، ومزدلفة).. وبدأ تنفيذ المشروع في 2008 من خلال الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة، بتكلفة إجمالية بلغت 6.650 مليار ريال سعودي، وتم افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2010.

ويتكون المشروع من 17 قطاراً، تضم 204 عربات، وتستوعب كل عربة 300 راكب، وهناك عربتان إحداهما أمامية والأخرى خلفية للقيادة.. ويبلغ طول المسار نحو 18.1 كيلومتر، ويرتفع بنحو 8 - 10 أمتار عن سطح الأرض، ويصل إلى 45 متراً عند منشأة الجمرات، وتبلغ طاقته الاستيعابية 72 ألف شخص في الساعة الواحدة.

ويحتوي المشروع على تسع محطات، بطول 300 متر لكل محطة، تبدأ من مكة المكرمة، ثم يمر القطار بثلاث محطات في مشعر عرفات، وثلاث في مشعر مزدلفة، ثم محطة في بداية مشعر منى، وأخرى وسطه، وتكون المحطة الأخيرة عند الدور الرابع بجسر.