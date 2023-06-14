بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يتابع تطوير سوق السمك بالسنبلاوين

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نهاد البلتاجي مدير عام وحدة التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة بزيارة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير سوق السمك بالسنبلاوين بتكلفة 30 مليون جنيه تمويل من صندوق التنمية الحضرية في إطار مشروع تطوير الأسواق العشوائية وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وذلك بحضور أسامة إسماعيل ممثلا عن صندوق التنمية الحضرية وأحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واستشاري المشروع وممثلي الإنتاج الحربي الجهة القائمة على تنفيذ المشروع.

وأوضح "مختار" أن مشروع تطوير سوق السمك مشروع طال انتظاره بأمل كبير لقاطنيه في الماضى، حيث تم اخلاءه للهدم وإعادة بناؤه ليصبح سوق حضارى ويعاد تسليم المحلات لمن تم إخلاؤهم.

وأوضح "مختار" أنه سبق وبالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من تنفيذ تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة السنبلاوين وشملت ( عزبة صقر وجزء من سوق السمك ومثلث برقين) وذلك بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه، تم من خلالها الارتقاء بمستوى خدمات الكهرباء والرصف والانترلوك وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب بهذه المناطق.

وقال محافظ الدقهلية إن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالدقهلية والذي تم تنفيذه بمساهمة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزاراء هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

ومن جانبها أوضحت مدير عام التنمية الحضرية بديوان عام المحافظة أن مشروع سوق السمك يشمل تصميمه علي مداخل رئيسية وغرف أمن وعدد 125 محل ومخبز بالإضافة إلى دورات مياه تليق بالمواطنين.

وأشارت إلى أن هناك اهتمام بالغ لمحافظ الدقهلية ومتابعة مستمرة للوقوف على معدلات التنفيذ أولا بأول لكافة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، موضحة أن هناك تكليفات محددة من محافظ الدقهلية للعمل المستمر للعمل على إزالة أي معوقات تعترض استكمال التنفيذ واتخاذ اجراءات حلها مع كافة الاجهزة المختصة لسرعة الانتهاء من هذه المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.