الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيسى يصل البحيرة لافتتاح مشروعات قومية بجامعة برج العرب التكنولوجية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قرية الأبعادية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ويلتقي عددًا من الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظة. 

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية من مقر جامعة برج العرب التكنولوجية.

وتُعَد مبادرة "حياة كريمة" من أبرز المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ٢ يناير عام ٢٠١٩؛ لتحسين مستوى المعيشة لدى الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، كما تسهم المبادرة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المُقدَمة للمواطنين خاصة في القرى.

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