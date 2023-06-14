زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته.. ترفض الإقامة مع أهلى بنفس المنزل

تقدم زوج ثلاثينى لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم "٦١١١" لسنة ٢٠٢٣ طالب فيها بإثبات نشوز زوجته لرفضها الإقامة مع أهله بنفس المنزل.



وقال "وجيه .م " فى دعواه، مر على زواجنا سنة واحدة لم نفرح بشقتنا مثل باقي العرسان برغم أننا تزوجنا بعد قصة حب كبيرة منذ التحاقنا سويا بالجامعة.



وتابع الزوج: منذ خطبتنا وأهلى غير سعداء بها وبأهلها، بسبب انفصال والديها وزواج كل منهما وتشتت حياتها عند والدها فترة ووالدتها فترة أخرى، وبرغم عدم موافقتهم على الزواج، إلا أننى أصررت على الزواج منها وطلبت منها عدم الانتباه مطلقا إليهم.



وأضاف وجيه: بعد زواجنا بـ3 أيام فقط نشبت بينها وبين شقيقتى مشاجرة كبيرة تطورت للتشابك بالأيدي، وكنت فى حالة لا يرثي لها، ولم أعلم هل أقف بجانب زوجتى أم أختى، واستمرت الخلافات بينهما طوال الوقت.



وواصل: "فبكل مرة نتجمع فيها لا بد من حدوث مشادة كبيرة وآخرها رفض زوجتى أن أحدًا منهم يرى أو يحمل طفلنا الرضيع مبررة بأنهم سيقومون بحسده، وعندما أخذته منها بالقوة لإنزاله لهم تشاجرت معى وقامت باصطحاب الطفل وترك المنزل، حاولت إرجاعها مرات عديدة، لكنها رفضت إلا بشرط شراء شقة لها بعيدا عن بيت أهلى، وهذا فوق إمكاناتى فكل أموالى ضاعت فى تجهيز تلك الشقة".