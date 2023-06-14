الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 34 ألف طن بضائع عامة ووصول 28 ألف طن فحم بترولي بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 34000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 597 شاحنة و109 سيارة حيث شملت حركة الواردات 31000 طن بضائع، 269 شاحنة و107 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع ، 328 شاحنة و2 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Viet thuan وعلى متنها 28 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم، حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين.


كما يستقبل الميناء السفينة الحرية1 بينما تغادر العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة أمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و341 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2468 راكب بموانيها.

 

 

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