"خبيرة أسرية" تقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023

كشفت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وخبيرة أسرية، عن أن جميع أسر طلاب الثانوية العامة، أعلنت حالة الطوارئ لماراثون الثانوية العامة.

وقالت "الحزاوي"، إن هناك تساؤلا يتردد كثيرًا من الطلاب من أين أبدأ المذاكرة وكيف أنظم وقتي بين المراجعة وكذلك حل امتحانات سابقة والنماذج الاسترشادية وما هي الأولويات؟

وأكدت الخبيرة الأسرية، أنه للإجابة عن هذا التساؤل يتطلب أن يدرك الطالب أهمية استغلال الوقت استغلالا أمثل، وهذا لا يتم إلا من خلال عمل جدول يساعد على تنظيم المذاكرة، وتتخلل هذا الجدول أوقات للراحة، فكل ساعة مذاكرة يقوم الطالب بأخذ راحة ١٠ دقائق، ويمكن خلالها أن يمارس تمارين رياضية خفيفة أو تناول عصير أو وجبة خفيفة.

واستكملت: يجب أن تحدد الأولويات، فتعطي النصيب الأكبر من الوقت للدروس التي تحتاج جهدا وتركيزا لإعطائها حقها، كما أن من الأفضل مذاكرة الدروس الصعبة في الصباح حتى تكون مستويات التركيز أعلى ما يمكن وإذا وجد الطالب أن الوقت المعطي لمذاكرة المادة قليل لا يكفي فيجب المرور على المنهج بشكل سريع واقتصار المراجعة التفصيلية على الأجزاء الهامة، فمع ضيق الوقت من المستحيل مراجعة المنهج كامل بشكل تفصيلي.

وأضافت، أن حالة النسيان التي تنتاب الطلاب قبل الامتحان ما هي إلا حالة نفسية ناتجة عن الخوف والقلق من الامتحان، وهذا يحدث لأغلب الطلاب وما يجب فعله الاهتمام بالنوم عدد ساعات لا تقل عن ٦ ساعات والتغذية الصحية الغنية بأوميجا ٣ التي تنشط الذاكرة مثل الأسماك، والبعد عن الأفكار السلبية التي لا تفيد والتوكل على الله فلكل مجتهد نصيب.

واختتمت: إذا واجهْتَ امتحانا سيئا، فلا تدعه يؤثر على المراجعة في المادة التالية فالثانوية العامة ماراثون يحتاج للنفس الطويل والثبات الانفعالي.