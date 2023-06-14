الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أخطاء تقع فيها تؤثر على فروة رأسك وتؤدي لتساقط الشعر

العناية بشعرك
العناية بشعرك

إن تجنب بعض الأخطاء يمكن أن يكون في الواقع أمرًا بالغ الأهمية لتجنب تساقط الشعر والأضرار الدائمة لفروة رأسك.

وفقا لموقع “ذا صن” فإن الخطأ الأول هو الغسيل أو الإفراط في غسل شعرك، فالكمية التي يجب على الناس غسل شعرهم فردية بالنسبة لهم، على سبيل المثال قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الشعر الدهني إلى غسله أكثر لتجنب الدهون الموجودة على وسادتهم والتي قد تسبب ظهور حب الشباب "إذا لاحظت الكثير من الكسر، فقد يكون ذلك من الإفراط في الغسيل".

"إذا كنت تغسل شعرك أكثر من اللازم، فقد تكون شخصًا يعاني من فروة رأس جافة ومثيرة للحكة"، "قد يكون لديك شعر هش للغاية أو شعر كثيف ومتجعد"، يجب أن يختار الناس روتينًا يناسبهم ويتجنب تساقط الشعر غير الضروري.

الخطأ الثاني الذي يرتكبه الناس يكونون خشنين على فروة رأسهم والحل بسيط: "كن لطيفًا"، ما تريده حقًا هو البحث عن مكونات لطيفة.

"تريد البحث عن منتجات خالية من العطور ومتوازنة الأس الهيدروجيني وتحتوي على مكونات بسيطة.. سيؤدي ذلك إلى إنجاز المهمة عن طريق إزالة الأوساخ والعناية بالشعر، ولكن في نفس الوقت لن يؤدي إلى تهيج فروة الرأس بشكل مفرط".


الخطأ الثالث معالجة الحالة الخاطئة

يؤكد الأطباء أنه من المهم علاج الحالة المحددة التي تسبب مشاكل لك، على سبيل المثال في حين أن بعض منتجات قشرة الرأس قد تعمل معك على المدى القصير، إلا أنها قد لا تعالج السبب الجذري لمشكلتك  لذا أجرِ بحثك أو تحدث إلى أحد المحترفين للعثور على أفضل ما يناسبك.

الخطأ الأخير المشترك بين الزوجين هو استخدام الكثير من الحرارة على الشعر، يقول الأطباء إن الطريقة السهلة لحل المشكلة هي خفض إعدادات الحرارة في مجفف الشعر ومكواة فرده.

حل آخر هو استخدام ملحق ناشر على مجفف شعرك للمساعدة في توزيع الحرارة بشكل متساوٍ، ويوصي المحترفون أيضًا بالتجفيف القاسي باستخدام منشفة قبل استخدام مجفف الشعر أو استخدام رذاذ واقي من الحرارة.

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