أوصت بدفنها بجوار العندليب.. لمحات من حياة قطة السينما المصرية زبيدة ثروت

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، التي لُقِبَت بالعديد من الألقاب منها ملكة الرومانسية، قطة السينما، وكانت صاحبة أجمل عيون، وهي من مواليد محافظة الإسكندرية، ذات أصل شركسي.

وفازت زبيدة ثروت، بلقب أجمل مراهقة وهي مسابقة نظمتها مجلة "الجيل" آنذاك، وكان الفارق بين زبيدة والمركز الثاني 5 آلاف صوت، ونشرت وقتها المجلة صورتها على مساحة كبيرة، ولفتت أنظار المخرجين والمنتجين.

زيجات زبيدة ثروت

تزوجت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، 4 مرات، وأنجبت 4 بنات من المنتج السوري صبحي فرحات، وهن: "قسمت، مها، رشا، ريم".

وتزوجت للمرة الأولى في عام 1960، من ضابط في بحرية اسمه إيهاب الغزاوي، وبعد انفصالهما تزوجت من المنتج السوري صبحي حسين فرحات، وهو والد بناتها الأربعة، ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من محمد إسماعيل، وكانت آخر زيجاتها الفنان الراحل عمر ناجي.

زبيدة ثروت والعندليب

في آخر حوار لها، صرحت زبيدة ثروت، بأن العندليب تقديم لطلب يدها للزواج، ولكنها أكدت أنها لم تكن تعلم أنه طلبها للزواج، إلا بعد زواجها من المنتج السوري صبحي حسين فرحات، ولكنها أوصت بدفنها بجوار الراحل عبدالحليم حافظ.

وأكدت زبيدة ثروت، أن العندليب كان دائم الغناء لها بين أوقات التصوير، وأنه حبها أثناء تصوير فيلم "يوم من عمري"، حيث استمر التصوير لأزيد من عام.

زبيدة ثروت وبيليه

فى عام 2005، حلّت زبيدة ثروت، ضيفة أحد البرامج التلفزيونية، وقالت إنها قابلت لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه، في حفل بالكويت في السبعينيات، وأنها لم تتعرف عليه لأن كرة القدم لم تكن من أولوياتها، وقام بإلباسها طوق من الورد، والتقطت معه صورة تذكارية، وعندما عادت إلى القاهرة وجدت اتصالاً هاتفيًا منه، إلا أن تلك العلاقة لم تتطور لأكثر من ذلك.