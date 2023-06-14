وزير الخارجية الأمريكي يجرى محادثات مع نظيره الصيني تشين غانغ

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تحدث مع نظيره الصيني تشين غانغ.

وكتب بلينكن على تويتر "تحدثت هاتفيا الليلة مع عضو مجلس الدولة ووزير خارجية الصين تشين غانغ.

وأضاف ناقشنا الجهود الجارية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة فضلا عن قضايا ثنائية وعالمية.

وأعرب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن عن أسفه "للصعوبات الجديدة" في العلاقات الصينية الأميركية، وحمل واشنطن مسؤوليتها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم: منذ بداية العام، تواجه العلاقات الصينية الأميركية صعوبات جديدة وتحديات من يتحمل مسؤولية ذلك".