الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الأمريكي يجرى محادثات مع نظيره الصيني تشين غانغ

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تحدث مع نظيره الصيني تشين غانغ. 

وكتب بلينكن على تويتر "تحدثت هاتفيا الليلة مع عضو مجلس الدولة ووزير خارجية الصين تشين غانغ.

 وأضاف ناقشنا الجهود الجارية لإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة فضلا عن قضايا ثنائية وعالمية.

وأعرب وزير الخارجية الصيني تشين غانغ في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن عن أسفه "للصعوبات الجديدة" في العلاقات الصينية الأميركية، وحمل واشنطن مسؤوليتها.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم: منذ بداية العام، تواجه العلاقات الصينية الأميركية صعوبات جديدة وتحديات من يتحمل مسؤولية ذلك". 

وزير الخارجية الامريكي تشين غانغ الصين وزير الخارجية الصيني العلاقات الصينية الأميركية

الأكثر قراءة

رسمياً.. فادي هاني يوقع عقود تدريب سلة أحد السعودي

صحف القاهرة تبرز استقبال الرئيس السيسى لرئيس الوزراء العراقى

هبة طوجي تجرى بروفات حفلها الأول بدار الأوبرا المصرية (صور)

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى محلات الصاغة المصرية

وكالة بريطانية: مصر تستقبل عددًا غير مسبوق من السياح فى صيف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة