تقرير صينى: مصر تشهد طفرة سياحية منذ بداية عام 2023

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن مصر تشهد طفرة سياحية منذ بداية 2023 وتوقعات بأن تستقبل أكبر عدد سنوي من السياح في تاريخها بحلول نهاية العام.

وتواصلت الوكالة مع زيدينكو كرابيش، سائح من كرواتيا يبلغ من العمر 42 عامًا، وكان في رحلة إلى منتجع سفاجا المطل على البحر الأحمر في جنوب شرق مصر لأغراض طبية، بعد الانتهاء من علاج مشاكل العظام باستخدام رمال سفاجا إنه سيتجه جنوبًا إلى الأقصر وأسوان لمزيد من الجولات.

واختار السائح الكرواتي مصر، مثل كثيرين غيره، لأن البلد العربي الذي يضم مواقع ثقافية وترفيهية غنية، ويقدم تجربة سفر ممتازة بتكلفة أقل من الدول الإقليمية الأخرى.

وقالت الوكالة: “شهدت مصر طفرة سياحية منذ بداية هذا العام ومن المتوقع أن تستقبل أكبر عدد سنوي من السياح في التاريخ بحلول نهاية العام”.

واستندت الوكالة إلى تصريحات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والذي قال: بلغ عدد السائحين الوافدين 1.3 مليون في أبريل، مسجلاً أعلى مستوى شهريًا، بينما شهد الربع الأول زيادة بنسبة 43% في عدد الزوار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع عيسى أنه بحلول نهاية هذا العام، ستستقبل مصر ما يقرب من 15 مليون سائح ، بزيادة 28% على أساس سنوي، وهو ما قد يحطم الرقم القياسي السابق لعام 2010 البالغ 14.7 مليون.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بغرفة الشركات السياحية بالأقصر: “يرجع سبب الطفرة جزئيًا إلى التغيرات الي حدثت في قيمة العملة مما أدى إلى انخفاض تكاليف السفر للسياح”.

وقال عثمان لوكالة شينخوا إنه نتيجة لذلك، يمكن للسائحين توفير حوالي 30% من النفقات مقارنة بالسنوات السابقة على الرغم من زيادة أسعار تذاكر الجذب السياحي والإقامة في مصر.

واستمعت الوكالة في تقريرها إلى الطبيب جاجديش، طبيب القلب من الولايات المتحدة، بعد قضاء 20 يومًا في جولة في مصر، وقد زار وجهات متعددة، بما في ذلك وادي الملوك ومعابد الكرنك وحتشبسوت وإدفو وكوم أمبو وأبوسمبل.

كما أبدى أحمد أبوزيد، المرشد السياحي في الأقصر وأسوان، تفاؤلاً بشأن عمله.

وقال أبوزيد للوكالة الصينية: "لم أر قط مثل هذا العدد الكبير من السياح في جنوب مصر خلال مسيرتي المهنية التي استمرت 20 عامًا.. أعتقد أن الموسم السياحي القادم الذي يبدأ في أكتوبر سيشهد تضاعف عدد السياح".