الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير صينى: مصر تشهد طفرة سياحية منذ بداية عام 2023

السياحة الصينية في
السياحة الصينية في مصر

قالت وكالة شينخوا الصينية، إن مصر تشهد طفرة سياحية منذ بداية 2023 وتوقعات بأن تستقبل أكبر عدد سنوي من السياح في تاريخها بحلول نهاية العام.

وتواصلت الوكالة مع زيدينكو كرابيش، سائح من كرواتيا يبلغ من العمر 42 عامًا، وكان في رحلة إلى منتجع سفاجا المطل على البحر الأحمر في جنوب شرق مصر لأغراض طبية، بعد الانتهاء من علاج مشاكل العظام باستخدام رمال سفاجا إنه سيتجه جنوبًا إلى الأقصر وأسوان لمزيد من الجولات.

واختار السائح الكرواتي مصر، مثل كثيرين غيره، لأن البلد العربي الذي يضم مواقع ثقافية وترفيهية غنية، ويقدم تجربة سفر ممتازة بتكلفة أقل من الدول الإقليمية الأخرى.

وقالت الوكالة: “شهدت مصر طفرة سياحية منذ بداية هذا العام ومن المتوقع أن تستقبل أكبر عدد سنوي من السياح في التاريخ بحلول نهاية العام”.

واستندت الوكالة إلى تصريحات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، والذي قال: بلغ عدد السائحين الوافدين 1.3 مليون في أبريل، مسجلاً أعلى مستوى شهريًا، بينما شهد الربع الأول زيادة بنسبة 43% في عدد الزوار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع عيسى أنه بحلول نهاية هذا العام، ستستقبل مصر ما يقرب من 15 مليون سائح ، بزيادة 28% على أساس سنوي، وهو ما قد يحطم الرقم القياسي السابق لعام 2010 البالغ 14.7 مليون.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بغرفة الشركات السياحية بالأقصر: “يرجع سبب الطفرة جزئيًا إلى  التغيرات الي حدثت في قيمة العملة مما أدى إلى انخفاض تكاليف السفر للسياح”.

وقال عثمان لوكالة شينخوا إنه نتيجة لذلك، يمكن للسائحين توفير حوالي 30% من النفقات مقارنة بالسنوات السابقة على الرغم من زيادة أسعار تذاكر الجذب السياحي والإقامة في مصر.

واستمعت الوكالة في تقريرها إلى الطبيب جاجديش، طبيب القلب من الولايات المتحدة، بعد قضاء 20 يومًا في جولة في مصر، وقد زار وجهات متعددة، بما في ذلك وادي الملوك ومعابد الكرنك وحتشبسوت وإدفو وكوم أمبو وأبوسمبل.

كما أبدى أحمد أبوزيد، المرشد السياحي في الأقصر وأسوان، تفاؤلاً بشأن عمله.

وقال أبوزيد للوكالة الصينية: "لم أر قط مثل هذا العدد الكبير من السياح في جنوب مصر خلال مسيرتي المهنية التي استمرت 20 عامًا.. أعتقد أن الموسم السياحي القادم الذي يبدأ في أكتوبر سيشهد تضاعف عدد السياح". 

أسوان الأقصر الأقصر وأسوان البحر الاحمر السائحين الوافدين السنوات السابقة

الأكثر قراءة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى الأسواق للمستهلكين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى المحافظات

سى إن إن: ندرة المياه المرتبطة بأزمة تغير المناخ تهديدا خطيرا للنمو الاقتصادى فى العالم

تبدأ غدًا.. رابط تقديم رياض الأطفال الأزهرى للعام الدراسى الجديد 2023-2024

بوتين: خسائر أوكرانيا هذا الشهر "كارثية"

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلى فى حادث الحدود.. ثغرات واستنتاجات وقرارات فورية

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة