الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة جندي سوري بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق.

وقال مصدر عسكري في بيان نشر على حساب وزارة الدفاع السورية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه "حوالي الساعة 1:05 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب غرب دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية".

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى سماء محيط دمشق

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أفادت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق فيما يجري التحقق من طبيعتها.

وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط الدفاع السوري الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، فيما أفاد التليفزيون السوري بأن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء ريف دمشق".

من جهتها، أشارت "إذاعة شام إف إم" إلى استهداف محيط قرية المقيلبية في الكسوة غربي دمشق، مضيفة أن سيارات الإطفاء توجهت للمكان لإخماد الحريق الناجم عن الاستهداف. 

كما أشارت الإذاعة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وتمكنت من إسقاط بعضها، لافتة إلى أن العدوان تسبب في إصابة جندي بجروح خطيرة، في حين تم تسجيل خسائر مادية في المنطقة المستهدفة.

 

وزارة الدفاع السورية
وزارة الدفاع السورية
وزارة الدفاع السورية بيان عدوان إسرائيلي ريف دمشق إصابة جندي إسرائيلي خسائر مادية

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