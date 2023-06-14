الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: حجم التبادل التجارى بين مصر والهند سيصل لـ12 مليار دولار فى عام 2025

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد تقرير هندي، أن مصر لاعباً مهيمناً في منطقة البحر الأحمر، ويمكن أن تساهم بشكل فعال في استقرار المحيط الهندي، لافتًا إلى أن وموقعها الاستراتيجي يمنح للهند إمكانية الوصول إلى الأسواق في أوروبا وغرب آسيا وأفريقيا.

 

وشدد موقع "موني كونترول" الهندي، أن الهند تعتبر مصر لاعباً مهيمناً في منطقة البحر الأحمر يمكن أن تساهم بشكل مفيد في استقرار المحيط الهندي، مشيرا إلى أن أكثر من 200 مليار دولار من واردات وصادرات الهند تمر عبر قناة السويس.


وعلى الجانب الآخر، زودت الهند مصر بـ61 ألف طن من القمح خلال أزمة الغذاء العالمية، وتريد مصر أيضًا التعاون مع الهند في قطاع الأدوية وتسعى إلى الاستثمار الهندي في البلاد، وقد عرضت منطقة اقتصادية خاصة في منطقة قناة السويس لجذب رجال الأعمال الهنديين لإقامة متجر هناك، حسبما نوه التقرير.

وبين التقرير عزم البلدان رفع تجارتهما إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2025 من 3 مليارات دولار حاليا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسعى القاهرة ونيوديلهي الى تعزيز علاقتهما في مجال الطاقة، مع توقعات بضخ الهند ما يصل إلى 20 مليار دولار عبر مشروعات استثمارية في قطاع الطاقة المتجددة.

3 مليارات دولار 200 مليار دولار آسيا وأفريقيا الاستثمار الهندي الاستراتيجي

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