يونس مخيون: "رفضنا فكرة اعتصام رابعة تجنبًا للانقسام الشعبي"

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور: "رفضنا اعتصام رابعة نهائيًا لأنه لم يكن طريقة لحل المشاكل وسيؤدي لانقسام الشعب".

وأضاف الدكتور يونس مخيون خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن قيادات الإرهابية كانت تتحدث بكلام صبياني ومواقفهم غير مدروسة، ولم يكن بها رؤية شرعية ولا سياسية، كلها مواقف غير مدروسة.

وتابع: "ما أوصلنا إلى 3 يوليو هو سلسلة الاخفاقات، وبالتالي وجدنا أنفسنا نتعامل مع واقع لابد من التعامل معه".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.