قلق صيني متزايد بشأن التعافي الاقتصادي المتعثر.. ما القصة؟

سلطت صحيفة “آسيا تايمز”، الضوء على الانخفاض الصيني المفاجئ لسعر الفائدة في الصين، مشيرة الى أنه مجرد البداية.

ولفت التقرير، إلى أن تسهيلات الإقراض من بنك الشعب الصيني يشير إلى قلق بكين بشأن التعافي الاقتصادي المتعثر الذي يتطلب أكثر من ضخ السيولة للانتعاش.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة المفاجئ من قبل بنك الصين الشعبي (PBOC) اليوم الثلاثاء، أشار إلى عمق مخاوف بكين بشأن التباطؤ في أكبر اقتصاد في آسيا.

وفي وقت سابق، خفض فريق المحافظ يي جانج معدل إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.9٪ ، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ أغسطس 2022.

نقاط البيانات

واضاف التقرير كرد الفعل السريع في الأسواق العالمية هو تذكير بأن الأضواء العالمية على بنك الشعب الصيني (PBOC) نادرًا ما كانت قبل ثلاثة تتلاقى نقاط البيانات.

الأول هو تباطؤ الاقتصاد مع انخفاض اتجاهات التضخم عند بوابة المصنع بشكل أسرع.

والثاني ، قطاع العقارات المنهكه الذي يصرخ طلبا للدعم المالي، وثالثًا ، أنباء في الأيام الخمسة الماضية تفيد بأن ستة بنوك مملوكة للدولة خفضت أسعار الفائدة على ودائعها بتوجيه من صانعي السياسة.

ووضع كل ذلك معًا ويمكن للمتداولين البدء في فهم سبب قيام بنك الشعب الصيني (PBOC) بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، وبالفعل يتحول الجدل إلى متى يمكن لبنك الشعب الصيني أن يخفف مرة أخرى، كما انه يمكن أن يمر بعض الوقت.

ووفقاً للتقرير، فإنه نظرًا لأن إعادة فتح التجارة Covid-19 أضعف من المتوقع تلقي بثقلها على التصنيع ، تراجعت أسعار بوابة المصانع في الصين بنسبة 4.6٪ في مايو ، وهو أكبر انخفاض في سبع سنوات.

ويقول المحلل الإستراتيجي ألفين تان في آر بي سي كابيتال ماركتس نيابة عن الكثيرين عندما يحذر من أن خفض أسعار الفائدة وحده لن يحل أكبر رياح معاكسة - "قطاع العقارات المضطرب" الذي يبقي الأسر "تحت الضغط".

ومن جانبه، يقول وانج ليشنغ، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، إن تعثر قطاع العقارات يمثل عبئًا متزايدًا على الصين في عام 2023، وليس أقلها قدرتها على الوصول إلى هدف نمو إجمالي الناتج المحلي للحكومة بنسبة 5٪.

وأضاف “وانج” أن المشكلة تكمن في انخفاض الطلب الديموغرافي، والتحول في تركيز السياسة لدعم القطاعات المهمة استراتيجيًا، وضعف القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.