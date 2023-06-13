الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالصوت والصورة.. لقطات ترصد عمليات قوات الصاعقة ضد الإرهابيين في سيناء

قوات الصاعقة ضد الإرهابيين
قوات الصاعقة ضد الإرهابيين في سيناء

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات حية بالصوت والصورة تعرض لأول مرة عن عمليات الصاعقة المصرية ضد العناصر الإرهابية في سيناء.

ورصدت اللقطات مشاركة رجال الصاعقة المصرية في الحرب على الإرهاب في سيناء، بأحدث الأجهزة والمعدات باستخدام أجهزة تنشين ورماية ومراقبة واستطلاع والتي تعمل سواء بنظرية تكثيف ضوء النجوم أو أجهزة الرؤية الحرارية والتنشين الحراري.

وعلق موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" إن هذه المشاهد على أرض سيناء، متابعًا: "هذا جزء من العمليات التي نفذتها قوات الصاعقة المصرية في مواجهة الإرهاب في سيناء".

أحمد موسى: سيناء كانت تشهد حربًا شرسة ضد الإرهابيين

وأضاف: "المسألة ليست بسيطة أو سهلة كما يتصور البعض" مشيرًا إلى أن سيناء على مدار الـ10 سنوات الأخيرة كانت تشهد حربًا شرسة مع الإرهاب.

كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد تحدث عن ما حدث في سيناء وعن تسليح العناصر الإرهابية، مضيفًا: "تسليح العناصر الإرهابية في سيناء كان غير طبيعي بسبب الدعم الخارجي الكبير لهذه التنظيمات".

قوات الصاعقة قوات الصاعقة المصرية الصاعقة المصرية الاعلامي احمد موسى برنامج على مسؤوليتي على مسؤوليتي الحرب على الإرهاب الإرهاب في سيناء

الأكثر قراءة

"تغيير شامل".. أهالى البحيرة: فوجئنا بحجم أعمال "حياة كريمة".. وشكرًا للسيسى على هديته

برلماني يطالب بإنشاء نادي رياضي واجتماعي بالإسكندرية.. و"التضامن": خلال 6 أشهر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس للدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي

ليلى طاهر ترد على شائعة وفاتها: "حاجة سخيفة ومبقتش أهتم بالأخبار دى"

خسائر فادحة فى حريق محطة وقود قنا.. وسائق ينقذ المدينة من كارثة

استقرار أسعار الذهب فى ختام التعاملات المسائية بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس "الوطنى الفلسطينى" يطالب البرلمانات الدولية بكبح إرهاب الحكومة الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة