بالصوت والصورة.. لقطات ترصد عمليات قوات الصاعقة ضد الإرهابيين في سيناء

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات حية بالصوت والصورة تعرض لأول مرة عن عمليات الصاعقة المصرية ضد العناصر الإرهابية في سيناء.

ورصدت اللقطات مشاركة رجال الصاعقة المصرية في الحرب على الإرهاب في سيناء، بأحدث الأجهزة والمعدات باستخدام أجهزة تنشين ورماية ومراقبة واستطلاع والتي تعمل سواء بنظرية تكثيف ضوء النجوم أو أجهزة الرؤية الحرارية والتنشين الحراري.

وعلق موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" إن هذه المشاهد على أرض سيناء، متابعًا: "هذا جزء من العمليات التي نفذتها قوات الصاعقة المصرية في مواجهة الإرهاب في سيناء".

أحمد موسى: سيناء كانت تشهد حربًا شرسة ضد الإرهابيين

وأضاف: "المسألة ليست بسيطة أو سهلة كما يتصور البعض" مشيرًا إلى أن سيناء على مدار الـ10 سنوات الأخيرة كانت تشهد حربًا شرسة مع الإرهاب.

كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد تحدث عن ما حدث في سيناء وعن تسليح العناصر الإرهابية، مضيفًا: "تسليح العناصر الإرهابية في سيناء كان غير طبيعي بسبب الدعم الخارجي الكبير لهذه التنظيمات".