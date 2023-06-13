الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المفتي يلتقى أمين رابطة العالم الإسلامى بالأمم المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد د. شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية يعزز بناء الوعي الديني للناس، ويساهم في نشر رسالة السلام والتسامح التي يحملها الدين الإسلامي ويصحح الكثير من المعلومات المغلوطة التي تروجها جماعات التطرف والتشدد.

وشدد المفتي على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، لأن هذا هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام العالمي والاستقرار المجتمعي.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة المفتي مع معالي الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم العيسي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وذلك على هامش حضور فضيلته "منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب" في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، المقرر انعقاده غدًا الأربعاء.

وأضاف مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن الفتوى يجب أن تكون قائمة على المنهجية العلمية والتأصيل الشرعي للسلم وإدراك الواقع المعاصر، مع ضرورة تأهيل العلماء والمفتين على مهارات الإفتاء؛ وذلك لضمان إصدار فتاوى متوافقة مع أصول الدين وتناسب الظروف الراهنة، وتلبِّي حاجات المجتمعات المسلمة.  

وأوضح  المفتي أنَّ دار الإفتاء لديها تجربة رائدة في مجال تدريب وتأهيل المفتين من خلال برامج تدريبية تستمر إلى ثلاث سنوات، مشيرًا إلى تخرج العديد من العلماء من مختلف بلدان العالم في هذه الدورات، وقد تولى بعضهم مناصب الإفتاء في بلادهم، وهو ما يؤكد الريادة الدينية للمؤسسات الدينية المصرية.

وأكد أن تبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية يساهم في توسيع آفاق المعرفة والفهم المتبادل للقضايا الدينية والاجتماعية، ويُمكِّن المؤسسات الدينية من الاستفادة من تجارب بعضها البعض وتطوير أساليب العمل والتعامل مع التحديات الراهنة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الكريم العيسي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أهمية تكاتف المؤسسات الدينية في ظل التحديات التي تعصف بالعالم المعاصر، مشددًا على أن التعاون بين المؤسسات الدينية يساهم في تعزيز الحوار البنَّاء والتفاهم العالمي بين الشعوب، ويعزز قيم التسامح والعيش المشترك؛ لأنه بالتواصل المستمر وتبادل الخبرات والمعرفة، يمكن لهذه المؤسسات أن تسهم في تقديم رؤية دينية متسامحة ومتوازنة للتحديات العالمية الراهنة.

في ختام اللقاء، أهدى المفتي درع الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي؛ تقديرًا لجهوده في تعزيز الحوار والتعاون الديني والتفاهم العالمي بين الدول والشعوب.

الدكتور شوقي علام هيئات الإفتاء في العالم رسالة السلام والتسامح جماعات التطرف

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