نجلة الكاتب يحيى حقى: مقبرة الخالدين تكريم حقيقى لرموز الوطن

قالت نهى يحيي حقي، ابنة الكاتب الكبير يحيى حقي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بإنشاء مقبرة للخالدين فكرة طيبة للغاية، ودليل على أن الدولة المصرية تكرم رموزها أحياء وأمواتًا.

تكريم رموز الدولة

وأكدت نهى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنها كانت تنتظر هذا القرار منذ سنوات عدة، معبرة: "كل بلاد العالم عندهم حديقة للعظماء والتي يكون فيها كل رموز الوطن".

مقبرة الخالدين

وتابعت: "هذا القرار بمثابة تكريم مباشر لعلماء ورموز الدولة المصرية، الذين حرصوا على تقديم المزيد والمزيد من أجل أن يحيا وطنهم".