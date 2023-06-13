تقارير: "نانت" يُفعل بند شراء مصطفى محمد مقابل 6 ملايين يورو

كشف تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء، أن النادي الفرنسي “نانت” قرر التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن إدارة نانت استقرت على تفعيل بند شراء مصطفى محمد من جالطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

وأشارت التقارير إلى أنه كان مقررصا عودة اللاعب إلى صفوف جالطة سري التركي مع بداية الموسم المقبل، لكن تواجد الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف الفريق حال دون ذلك.

وتُوج فريق جالطة سراي ببطولة الدوري التركي موسم 2022-2023، للمرة الأولى منذ 4 أعوام، ليضمن التأهل إلى التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقدم مصطفى محمد موسم رائع مع “نانت” حيث نجح في أن يكون هداف الفريق برصيد 11 هدفا في 51 لقاء وصنع 5 أهداف أخرى.

ونجح مصطفى محمد في قيادة نانت للبقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل حيث كان يصارع على الهبوط حتى الجولة الأخيرة حيث نجح في إنهاء الموسم بالمركز الـ 16.