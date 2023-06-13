الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. تكريم الموسيقار عمر خيرت في قصر السينما

عمر خيرت
عمر خيرت

يكرم قصر السينما الموسيقار الكبير عمر خيرت خلال حفل تكريمه في السابعة والنصف من مساء الأحد المقبل.

تأتي ندوة وتكريم عمر خيرت ضمن خطة كبيرة وضعها مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة وهذه الخطة على إثرها تم تكريم الفنان حسن يوسف الأسبوع قبل الماضي وفراشة الاستعراض فريدة فهمي.

ويحل عمر خيرت ضيفا على جمهوره في ندوة يديرها الناقد السينمائي طارق الشناوي ويتم تسليمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من ناحية أخرى، يتم عرض فيلم ليلة القبض على فاطمة من إخراج بركات وبطولة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد وهو أحد أهم أعمال الموسيقار عمر خيرت.

احد ارة ارق أسبوع اعل إعلام 18 يونيو أتى الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر السينما الموسيقار الكبير عمر خيرت عمر خيرت تامر عبدالمنعم

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