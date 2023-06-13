الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الإيغاد" تؤكد على ضرورة وقف الحرب في السودان

السودان
السودان

دعا الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيغاد) وركينه جيبيه، الأطراف السودانية المتحاربة إلى وقف جميع الأعمال العدائية وإعطاء فرصة للحوار الحقيقي.

وشدد الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية للتنمية في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للجمعية العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإيغاد المنعقدة في جيبوتي، على ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء في السودان.

وأضاف أن الحرب في السودان تسببت في وقوع آلاف الجرحى ونزوح أكثر من 1.4 مليون منذ اندلاع القتال قبل نحو شهرين في 15 أبريل 2023.

الإيغاد الأطراف السودانية الأعمال العدائية جيبوتي وقف العنف اراقة الدماء السودان

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