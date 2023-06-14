الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين الدقهلية: ارتفاع معدل توريد القمح موسم 2023 إلى 230 الف طن منذ بداية موسم الحصاد

القمح
القمح

أعلن المحاسب السيد دايرة - المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية الى ارتفاع مستوى توريد القمح الى ٣٣٤١١٥ طن و ٦٦٣ كيلو من الاقماح موسم ٢٠٢٣.

 

وأشار  السيد  انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة وان اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

 

وفي سياق آخر افاد المهندس شريف صليب-مدير الصيانة الى  التوريد اليومي داخليا وخارجيا وصل الى  ٣٦٧ طن ٩٨ كيلو بنهاية عمل اليوم الثلاثاء.

وتهيب مديرية التموين بالمزارعين والتجار المساهمة في توريد القمح الى أقرب صومعة او شونة للمشاركة في الحفاظ على الامن الغذائي المصري.

الشركة العامة للصوامع السيد دايره القمح المستورد المهندس شريف صليب المتابعة المستمرة القابضة للصناعات المزارعين والتجار القمح المحلي القطاع الخاص القرار الصادر المواقع التخزينية

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