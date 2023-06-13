تعرف على فعاليات برنامج “نظرة على السينما الإيطالية” بسينما زاوية

انطلقت اليوم فعاليات برنامج "نظرة على السينما الإيطالية" في نسخته الثانية التي تنتهي يوم ٢٧ من شهر يونيو الحالي والذي تقام فعالياته في سينما زاوية بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي.

من المقرر أن تقدم هذه الدورة مجموعة متنوعة من ٦ أفلام إيطالية معاصرة، إضافة إلى ٤ أفلام للمخرج الايطالي مايكل انجلو انطونيوني ويعد واحداً من أكثر المخرجين تأثيرًا في تاريخ السينما، وكافة الأفلام التي سيتم عرضها مترجمة للجمهور للغتين العربية والانجليزية.

كما ينظم المركز الثقافي الإيطالي يوم الخميس ١٥ يونيو على هامش عروض البرنامج، عرض موسيقى لسارة اليجراتا، تؤديه الممثلة الإيطالية ايسابيلا روسينوفا الساعة ٧ مساءً بالمركز الثقافي الإيطالي.

وتقدم سينما زاوية كل فترة مجموعة من البرامج السينمائية المتخصصة من مصر وكل أنحاء دول أوروبا، والتي تلاقي اقبالاً كبيراً من الجمهور محبي السينما.