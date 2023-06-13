تفاصيل القبض على قاتل شقيقه فى منطقة المنيب بالجيزة

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالجيزة، من القبض على متهم أنهى شاب حياة شقيقه طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية.

وقام رجال الأمن عقب ضبط المتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كان مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بسلاح أبيض في المنيب على يد شقيقه، توجهت على الفور قوة أمنية إلى مكان الحادث.

تبين من المعاينات والتحريات الأولية مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض، نتيجة خلافات أسرية، وعلى الفور نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه.

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.