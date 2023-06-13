بشرى وسميح ساويرس فى عزاء جورج إسحاق بالزمالك

حرصت الفنانة بشرى والإعلامية سحر عبد الرحمن ورجل الأعمال سميح ساويرس والبرلمانية السابقة مارجريت عازر على أداء واجب العزاء في السياسي الراحل جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي انطلق منذ قليل بكنيسة العذراء مريم بالمرعشلي بالزمالك، حيث تستقبل العائلة واجب العزاء بها وبدأ توافد الحضور من من السياسيين والإعلاميين والفنانين.

وشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير الشخصيات الهامة والمشهورة حيث حضروا صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

وتوفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.