نقيبا الصحفيين والفنانين فى عزاء جورج إسحاق

انطلق منذ قليل عزاء السياسي الراحل جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بكنيسة العذراء مريم بالمرعشلي بالزمالك، حيث تستقبل العائلة واجب العزاء بها، وبدأ توافد الحضور من السياسيين والإعلاميين والفنانين.

وحرص كل من خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأشرف زكي نقيب الممثلين، وهشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمفكر مصطفى حجازي، والكاتب كمال مغيث، والنائب محمد أنور السادات، والسياسي عمرو حمزاوي.

وشارك في توديع جورج إسحاق عدد كبير الشخصيات المهمة والمشهورة، حيث حضروا صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق، والإعلامي محمود سعد، ومنير فخري عبدالنور، وزير السياحة الأسبق، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

وتوفي مساء الجمعة الماضي، السياسي البارز في الحركة الوطنية المصرية جورج إسحاق، بعد صراع مع المرض.