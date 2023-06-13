تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. توفير أثاث لائق وأجهزة كهربائية لمنزل الطالبة "منة الله عماد"

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، أسرة الطالبة منة الله عماد، الأولى على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية، مؤكدًا سعادته بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعمها اجتماعيًا وتعليميًا، وحُسن استقبال مؤسسة حياة كريمة لها، والأكاديمية الوطنية.



وقال المحافظ، إنه عقب ظهور نتيجة الإعدادية تواصل مع الأوائل وأسرهم لتهنئتهم لتفوقهم، مشيرًا إلى أن منة الله مرت بظروف صعبة، إلا أنها مصممة على النجاح وتمكنت من مواجهة الحياة وتأقلمت مع تلك الظروف بمنزل بلا أثاث، وواجهت حياة أسرتها بمزيد من الاجتهاد والتفوق، وجاءت مبادرة الرئيس سريعًا بدعمها اجتماعيًا وتعليميًا.



وأكد أن والدة منة الله، لم تكن تتوقع الاستجابة السريعة من الرئيس، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المشاركات المجتمعية تواصلت لمساعدة الطالبة، إضافة لإجماع أجهزة الدولة لمساعدتها، وتم تجهيز أثاث المنزل إضافة إلى الأجهزة الكهربائية بالإضافة للمبادرة الرئاسية لاستكمال حياتها اجتماعيًا وتعليميًا، مثلها مثل المكافحين أمثالها، فالدولة بأجهزتها بتوجيهات الرئيس مهتمة بها، مؤكدًا أن التواصل مستمر معها في كل مشكلة تواجهها.



من جانبها أعربت منة الله وأسرتها عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، للاستجابة السريعة والدعم المقدم لها ولأسرتها، كما عبرت عن سعادتها بالاتصال الهاتفي من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، وما شعرت به من كلمات من أم لابنتها تدعمها وتشجعها، وتشعرها بمكانتها، وتلك الكلمات ستدفعها لمزيد من التفوق، لتكون مواطنة تبذل كل ما في طاقتها في سبيل وطنها، لأن التقدير من الرئيس وزوجته، لا يمكن وصف أثره عليها وعلى أسرتها.



كما عبرت منة الله وأسرتها عن سعادتهم بحسن استقبال محافظ كفرالشيخ لها وما قدمه من دعم لها، وتوفير أثاث يليق بحياة كريمة لأسرتها، وأجهزة كهربائية، موجهة الشكر لكل من ساهم في دعمها بدءًا من الرئيس والسيدة حرمه، ومؤسسة حياة كريمة، والأكاديمية الوطنية.