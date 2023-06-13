الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل عراقى: مصر أثبتت حرصها على مستقبل العراق ودول الجوار

العراق
العراق

علق الدكتور باسل الكاظمي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، على زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى مصر، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة أثبتت أنها حريصة على مستقبل العراق ودول الجوار.

وأضاف الكاظمي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مصر أثبتت أيضًا أنها جادة جدًا في التعامل ليس فقط في التصريحات أو الاجتماعات، مؤكدًا أن التقارب وحجم المصالح المشتركة والتعاون بين القاهرة وبغداد يعد نقطة انطلاقة إيجابية.

باسل الكاظمي: مصر لديها تجربة أبهرت دول العالم بالإعمار والبناء

وتابع: "لا ننسى أن مصر لديها تجربة أبهرت دول العالم بالإعمار والبناء وحتى الجانب الأمني" مؤكدًا أن العراق الآن يريد تكرار التجربة المصرية.

كما أشار إلى أن توقيع مذكرات تعاون بين مصر والعراق يعكس قدرات مصر على جميع الأصعدة من أجل خدمة العراق في العديد من المجالات، مضيفًا: "العراق متمسك بترجمة تلك المذكرات على أرض الواقع؛ لأن التجربة المصرية فريدة من نوعها".

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