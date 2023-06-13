الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: 10 أمور يجب توافرها فى الصدقة لكى تنال البر

خالد الجندي
خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن 10 أمور يجب توافرها في الصدقة لكي تحصل على هدية الله عز وجل.

وقال الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": "خليك كريم مع الفقراء؛ لأن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بما عاملت به الفقير".

وتابع: "الأمور التي يجب توافرها في الصدقة أولًا الإخلاص لوجه الله تعالى، الحلال، الكرم، الاحترام، الإيثار، السعادة، التفاؤل، الخفاء، إنكار الفضل، الاحتساب، والغيرة"، مشيرًا إلى أنه إذا توافرت كل هذه الأمور في الصدقة تحصل على هدية الله عز وجل وهي البر.

وأضاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد تمرًا فاسدًا وسط التمر السليم الخاص بالفقراء قال: "لو شاء صاحب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها" مؤكدًا أن هذا يعكس أدب وأخلاق رسول الله.

واستطرد: "صاحب التمر الفاسد ربنا هيطعمه منه إجباري يوم القيامة، وحُرم من التمر الطيب لأن الجزاء من جنس العمل".

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