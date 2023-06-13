"القاهرة الإخبارية": العثور على جسم مثير للشبهة فى مقر محاكمة ترامب

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه منذ قليل تم العثور على جسم مثير للشبهة في مقر محاكمة ترامب بفلوريدا.

محاكمة ترامب

وأكد جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الأمريكية قامت بإغلاق مداخل المحكمة التي ستقام بها محاكمة ترامب، وذلك لمعرفة هذا الجسم الغريب الذي تم العثور عليه.

التسامح بحمل السلاح

وأضاف في حديثه، أن هناك حالة من التسامح في حمل السلاح في فلوريدا، وهذا عكس ما يتم تطبيقه في نيويورك.

وتابع: "هناك مخاوف من احتشاد وتجمع أنصار ترامب، ولهذا هناك استحكامات كثيرة من قِبل الشرطة لحماية المحكمة لحين انتهاء محاكمة ترامب".