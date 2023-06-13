خالد الجندي: هذه التصرفات أوجه أخرى لكبيرة من الكبائر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القتل من الكبائر وله أكثر من صورة، مؤكدًا أن كل نميمة أخلاقية تقتل وتبيد ما يقابلها من المبادئ والمُثل والفضائل الحميدة.

وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": " الكذب من ضمن صور القتل؛ لأنه قتل للحقيقة وإعدام للصدق، والسرقة قتل للأمانة وقتل للأمن والأمان، كما أن الغش هو قتل للثقة وقتل للاعتماد على الغير".

وتابع: "كذلك التعصب قتل للحرية والقضاء على التنوع والاختلاف الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، كما أن الخشونة والألفاظ السيئة قتل للمشاعر وقتل للاحترام والتقدير، والفساد قتل للشرف في المجتمع، والتعري قتل للحياء والعفة، وشهادة الزور قتل للحق، والظلم والتجبر قتل للعدل والكرامة، وسوء الظن قتل لليقين والأمل".

وأردف: "ابتعد عن القتل بكل صوره وعن التعدي على حياة الآخرين لكي يسعدك الله، فلا تقتلوا الفقراء بقسوة الألفاظ وبسوء المعاملة".