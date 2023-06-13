مقتل أكثر من 100 مواطن إثر انقلاب قارب شمال نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 100 شخص وإصابة آخرين، إثر انقلاب قارب شمال البلاد، مع استمرار عمليات البحث عن الناجين.

وقال أوكاسانمي أجايي، المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا، إن القارب انقلب في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بنهر النيجر بالقرب من ولاية النيجر المجاورة.

وخلال الفترة الماضية، أعلنت وسائل إعلام محلية، عن مقتل 15 طفلًا غرقوا وفقد 25 آخرين عندما انقلب قارب في نهر في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا.

وأكد عليو أبوبكر، المسئول السياسي في منطقة شاجاري، إن الأطفال كانوا في طريقهم لجمع الحطب من الأدغال يوم الثلاثاء على الجانب الآخر من نهر شاجاري عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل حمولة زائدة.

وأضاف أبوبكر، الذي أشرف على عملية الإنقاذ، "إن فرق الإنقاذ المحلية انتشلت 15 جثة، 13 فتاة وصبيين".