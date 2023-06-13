الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبوالغيط" يبحث مع رئيس الوزراء العراقى تطورات الأوضاع فى المنطقة

الجامعة العربية
الجامعة العربية

بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، إضافة إلى استعراض عددٍ من القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريحات له، بأن “أبو الغيط” استمع خلال اللقاء للرؤية التي استعرضها رئيس الوزراء العراقي حول تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة من خلال عددٍ من المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات السكك الحديدية وتحديث الموانئ لتسهيل التجارة بين دول المنطقة وخارجها.

وأضاف أن الأمين العام للجامعة العربية شدد على أهمية التكامل الاقتصادي بصفته مفتاحًا مهمًا لتحقيق الاستقرار والازدهار في العراق وجميع الدول العربية، مُعربًا عن قناعته بأن الملف الاقتصادي يتعين أن يستحوذ على الأولوية للقضاء على بطالة الشباب وتوفير فرص العمل.

بطالة الشباب فرص العمل أحمد أبو الغيط أبو الغيط محمد شياع السوداني العراق

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