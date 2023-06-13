الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التونسي "بن رمضان" ينتقل رسميًا لـ "فيرنتسفاروشي" المجري

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن محمد علي بن رمضان متوسط ميدان الترجي التونسي وقع على عقود الانتقال إلى فيرنتسفاروشي المجري، في فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد محمد علي بن رمضان مع الترجي بنهاية شهر يونيو الجاري 2023.

وبحسب شبكة “نسمة” التونسية، فإن بن رمضان وقع على عقود انتقاله إلى فيرنتسفاروشي بعقد لمدة 3 مواسم حتى 2026.

وأوضح التقرير أن راتب بن رمضان سيكون راتبًا ضخمًا، على أن يتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة.

وتفاوضت إدارة النادي الأهلي على ضم “بن رمضان” خلال فترات الانتقالات الماضية، إلا أن اللاعب يُصر على الاحتراف الخارجي.

ويبلغ بن رمضان من العمر 23 عامًا، وتُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 2.7 مليون يورو.

ولعب بن رمضان 25 مباراة مع منتخب تونس، مسجلًا هدفًا وحيدًا.

وتُوج بن رمضان بـ 5 بطولات للدوري التونسي مع الترجي، إضافة للقب في دوري أبطال أفريقيا، ومثله لكأس السوبر التونسي.

محمد علي بن رمضان بن رمضان الترجي فيرنتسفاروشي الاهلى

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