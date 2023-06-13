الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبو الغيط" يستقبل المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط

أبو الغيط
أبو الغيط

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول آخر تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسُبل إحياء جهود التسوية.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي في تصريح له، أن “أبو الغيط” أعرب خلال اللقاء عن انزعاجه حيال ما تشهده القضية الفلسطينية من تراجع في الاهتمام الدولي، في ضوء حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تؤمن بالسلام وتسعى بكل السبل إلى تصعيد القمع وتكثيف البناء في المستوطنات على نحو يؤدي إلى تقويض حل الدولتين.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الامم المتحدة أبو الغيط الاراضي الفلسطينية المحتلة

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