عاصفة ترابية تضرب أسيوط.. ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث طارئ

ضربت عاصفة ترابية محافظة أسيوط، منذ قليل، مما أدى إلى ضعف الرؤية داخل المدينة وانعدامها على الطرق السريعة والصحراوية.

وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والأحياء تحسباً لسوء الأحوال الجوية وحتى انتهاء موجة الطقس السيئ، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، لافتاً إلى انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة بصفة مستمرة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أخطار موجة الطقس السيئ، خاصة على الطرق السريعة، والمرور والتخلص من أي آثار تنتج عن العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار، والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة وجاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، وكذلك مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء؛ لمتابعة حالة الطقس أو أي تغيرات مناخية قد تحدث، فضلاً عن تلقي شكاوى أو بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل الفوري معها على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

ولفت إلى التنسيق بين كافة المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في هذا الشأن، مشيراً إلى تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات (المياه- الصرف الصحي- الكهرباء- المرور- الطرق- الغاز) وغيرها، فضلاً عن تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته جموع المواطنين أخذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.