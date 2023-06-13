روسيا تستحوذ على دبابات ألمانية ومدرعات أمريكية فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن قواتها استحوذت على دبابات من طراز "ليوبارد" الألمانية ومدرعات "برادلى" الأمريكية، تركها جنود أوكرانيون عقب فرارهم من مواقعهم فى محور زاباروجيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومركبات قتال المشاة "برادلي" الأمريكية، التى استولت عليها القوات الروسية في المعارك مع قوات كييف على محور زاباروجيا.

وقالت إن محرك بعض تلك الآليات العسكرية كان يعمل لدى وصول القوات الروسية، مما يدل على سرعة هروب القوات الأوكرانية من مواقعهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن تدمير قواتها لعدد من دبابات "ليوبارد" على مدار الأيام الماضية، وتدمير صواريخ بريطانية وأمريكية الصنع والعديد من أسلحة الناتو في محوري زاباروجيا ودونيتسك.

وقال فاديم أستافيف، المتحدث باسم القوات الجنوبية الروسية: "أطقم القوات المدفعية دمرت مستودع ذخيرة، واستهدفت نقطة ارتكاز للقوات الأوكرانية التابعة للواء 110 الميكانيكي في دونيتسك، كما دمرت مدفعية المجموعة القتالية التابعة للقوات الجنوبية الروسية مستودعًا للذخيرة بالقرب من كراسنوي، وهي موقع فصيلة من اللواء الميكانيكي 110 في مارينكا، ومجموعة مشاة بالقرب من جريجوروفكا".

وأضاف أن "وحدات المجموعة القتالية صدت أيضًا محاولات أوكرانية لإجراء معركة بالقرب من نوفوسيولوفكا وياكوفليفكا ورازدولوفكا وكراسنوي، كما استهدفت طواقم المدفعية التابعة للفرقة القتالية الجنوبية عددًا من القوات الأوكرانية بالقرب من زفانوفكا".