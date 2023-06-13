الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف سر دخول “كتائب أحمد” الشيشانية الصراع الروسى الأوكرانى

كتائب أحمد” الشيشانية
كتائب أحمد” الشيشانية

عرضت قناة القاهرة الأخبارية تقريرًا تفصيليا عن سر دخول «كتائب أحمد» الشيشانية الصراع الروسي الأوكراني.

استمرار الصراع الروسي يكشف يوما بعد يوم عن العديد من الأسرار، فظهور الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وهو يوقع عقد دخول ما يسمي ما يشمي «كتائب أحمد الشيشانية» ميدان الصراع إلى جوار القوات الروسية في عملياتها العسكرية في أوكرانيا ليس وليد اللحظة.

بداية كان الرئيس الشيشاني من أشد الداعمين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يصفه البعض بالابن المدلل لبوتين، وكتائب أحمد هي قوات شيشانية خاصة منحها قديروف اسم والده.

ويصف الإعلام الأوكراني «كتائب أحمد الشيشانية» بالمرعبة وتخشاها كييف وتصفها بالقوة الضاربة، وتتكون تقريبا من 10 آلاف مقاتل علي قدرة عالية من القدرة القتالية، فولاؤهم الأول لموسكو.

والشيشان هي الجمهورية الوحيدة داخل الاتحاد الروسي التي تشارك بقواتها في العمليات العسكرية.

كتائب أحمد” الشيشانية الصراع الروسي سر دخول “كتائب أحمد” الشيشانية الصراع الروسي

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