الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف زكى: ليلى طاهر بصحة جيدة وشائعة وفاتها "سخيفة"

الفنانة ليلى طاهر
الفنانة ليلى طاهر

نفى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة ليلى طاهر. 

وأكد، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية بشأن وفاة ليلى طاهر لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الفنانة تتمتع بصحة جيدة.

وأضاف "زكى" أن شائعة وفاة الفنانة ليلى طاهر أحدثت بلبلة وقلقا شديدا فى الوسط الفنى، فضلا عن الإزعاج الشديد الذى شعرت به أسرة الفنانة بعد نشر هذا الخبر، الذى وصفه بالشائعة السخيفة.

وطالب نقيب المهن التمثيلية بتحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار المتعلقة بحياة الناس، نظرا لما قد يحدثه خبر كاذب من ضرر على أسرة وأصدقاء ومحبى من يتناوله الخبر.

يذكر أنه بدأت الفنانة القديرة ليلى طاهر مشوارها الفنى بالمشاركة فى فيلم «أبو حديد» أمام وحش الشاشة فريد شوقى، كما عملت كمذيعة تليفزيونية مع بداية إرسال التليفزيون المصري عام 1960، حيث جمعتها لقاءات ومواقف عديدة بالمخرج التليفزيوني روبير صايغ، الذي كان من الرعيل الأول لمخرجي التليفزيون، وانطلقت فى مسيرتها الفنية لتشارك فى العديد من الأعمال الهامة، منها: الناصر صلاح الدين، والأيدى الناعمة، وزوج فى أجازة، وعائلة شلش، والعديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، وكونت ثنائيًا فنيًا مع الفنان الكبير صلاح ذو الفقار الذى شاركته العديد من الأعمال.

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