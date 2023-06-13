"ملخص ما سبق".. جديد علي قطب عن دار العين

صدر حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "ملخص ما سبق"، للكاتب علي قطب، والمجموعة حصلت على جائزة المجلس الأعلى للثقافة للمواهب الأدبية "دورة خيري شلبي".



تدور أحداث المجموعة في إطار تشويقي، يصحبنا "علي قطب" خلاله لتتبع مصائر شخصيات محفورة في عمق ذاكرتنا، تخيلنا أنها أنهت رحلتها في عالم آخر يستحضرها؛ لينسج لنا قصصًا درامية، ويضع أبطاله في زمنٍ جديد ليقلب حياتهم رأسًا على عقب.



جدير بالذكر أن علي قطب كاتب ومهندس مصري من مواليد محافظة الغربية، حاصل على درجة الماجستير في هندسة الري.

صدر له أربع روايات هي "كل ما أعرف، أنثى موازية، ميكانو، الانتظار"، نشر في مجموعات قصصية مجمعة منها "غموض في مصر القديمة، يتذكرها دائما"، كما كتب قصصا للأطفال في مجلتي علاء الدين وقطر الندى وترجم قصة الأطفال "حكاية الأرنب بيتر".



عن الإنجليزية، له مقالات نُشرت في مجلات "مكة، القافلة، منشور، أدب ونقد، إضاءات، الحكاية، الكتابة"، وحاصل على جوائز ثقافية منها "جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في أدب الطفل، جائزة ساويرس الثقافية، جائزة وزارة الشباب والرياضة، جائزة إحسان عبد القدوس، جائزة أي ريد للقصة التاريخية، جائزة المجلس الأعلى للثقافة للمواهب الأدبية "دورة خيري شلبي"، تكريم مركز عدن للدراسات بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، جائزة أفضل قصة قصيرة على مستوى جامعات مصر.