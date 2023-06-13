الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى طالبًا وافته المنية ويتمنى الشفاء لآخر بالشرقية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، الطالب أحمد علي سلامة، طالب بالقسم العلمي، بمعهد أنشاص ومقره فتيات بلبيس بالشرقية، والذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث، سائلًا الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان، كما تمنى قطاع المعاهد الأزهرية الشفاء العاجل للطالب محمود أحمد سليم، طالب بالقسم العلمي، بمعهد بنين كفرصقر بالشرقية، الذي تعرض لحادث وأصيب فيه بشرخ في الجمجمة.

وأدى اليوم الثلاثاء طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة النحو، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة الصرف، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي  لمعاهد دولة فلسطين الستة الامتحان في مادة الإنشاء، والقسم العلمي الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية وسط هدوء واستقرار باللجان.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبًا وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

الأدبى الثلاثاء الجبر والهندسة الجبر والهندسة الفراغية الثلاث الثانوية الأزهرية

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